邱國正接任防長　邱太三掌陸委會促恢復兩岸互動

台灣的總統府早前公布多項國安團隊的人事任命，法務部前部長邱太三任陸委會主委、前陸委會主委陳明通任國安局長、前國安局長邱國正調任國防部長、前國防部長嚴德發任國安會諮委。陸委會和國防部周二（23日）舉行交接典禮，由政務委員羅秉成主持。其中邱太三致詞時指，民眾期待兩岸關係緩和，上任後會在「維持主權」的情況下，推動恢復兩岸互動。

邱太三認為，目前首要任務是處理「後疫情時代」的相關問題，兩岸政策是延續的，未來將秉持過去擬定的各項政策推動，相關部門就國際情勢演變研究政策。會上被問及日前大陸外交部長王毅向美國呼籲「停止縱容台獨」，邱太三回應稱，不太清楚陸方對於「台獨」的定義為何，會再進一步了解。

另對「九二共識」的看法，邱太三指兩岸對於「九二共識」內涵上有不同解讀，目前陸方的解釋引發部分台灣民眾無法接受，強調「如何做新的處理、務實地看待，才是重點」。邱太三又稱，台方從未對大陸有過惡意，期待雙方能夠務實面對兩岸關係，推動兩岸交流，可先從非政治層面，例如經濟、社會、文化方面交流，累積彼此互信。