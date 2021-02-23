疫情期間無法回台　陸籍子女申請在台定居獲彈性處理

台灣因新冠疫情關係，自去年1月對大陸實施入境管制，直至同年7月才分批開放入境。有台人陸籍子女因為疫情原因無法返台，致無法符合連續居住的要求，因而影響後續申請長期居留及定居。台內政部周二（23日）發公告稱，將對有關個案採取彈性原則處理。

16歲以下在台陸籍子女獲專案居留的身份後，只要連續兩年在台生活，且每年連續住滿183日即可申請定居。但自去年疫情爆發後，上述人士因所持居留證不在政府開放入境範圍，很多人被迫滯留在大陸。台內政部於去年12月邀請陸委會等相關機關研商後，周二公告稱，管制入境期間不納入在台停留、居留及居住期間計算，管制前後在台停留、居留期間視為連續不中斷；扣除管制入境期間，管制前後在台居住期間總和，每年仍需在台居住滿183日。

內政部舉例稱，如某人為就讀大學的陸籍子女，於2019年1月1日經許可在台專案長期居留。該人於2019年在台居住超過上述天數，而於2020年1月20日回大陸過年，惟台灣自同年1月26日開始實施邊境管制，直到同年8月24日才開放陸籍大學生入境。該人期間因無法返台居住，致使其連續居住時間中斷，依原本規定需重新連續居住兩年，方可提出定居申請。但如今根據內政部新公布的彈性處理原則，該人於2021年1月1日入境，到同日7月30日，因實際在台居住超過183天，即可提出定居申請。