新疆軍區實彈射擊演習　展示多款高原軍備

解放軍新疆軍區某合成團近日舉行實彈射擊演習，交代大批新裝備已配予高原邊防前線，包括15式輕型坦克、車載PLZ-05式155毫米自行加榴炮、軍用直升機直20、新型全地形運輸車、巡邏車及高原炊事車等。另外，國家發改委周一（22日）稱，未來5年應強化邊疆國防保障的主要鐵路項目。

新疆軍區在今年1月首次引入15式輕型坦克，其採了新裝甲材料和隱身技術，火控和武器系統較先進，具智能敵我識別能力。新型車載155毫米加榴炮則採用新型底盤和火炮技術，可在一分鐘內切換成射擊狀態，且命中率高，火力覆蓋幾十公里外目標。

新型全地形運輸車可拖掛1.5噸的物資，平均時速40公里，可令徒步4小時的路程縮短至15分鐘。新型高原炊事車則可在約零下40℃環境中，以半小時為百餘人提供四菜一湯兩主食。新型保暖營房則可以在高海拔嚴寒地區中，使室內溫度保持在15℃以上。

國家發改委周一發布關於印發《鐵路項目中央預算內投資專項管理暫行辦法》的通知，強調支持暢通中西部和東北地區骨幹通道、強化邊疆國防保障的主要鐵路項目；支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區等城際鐵路項目；支持鐵路貨運能力提升項目等。