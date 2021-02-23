孟晚舟被捕後中加交惡　貿易疫苗合作全告吹

孟晚舟是中加交惡的關鍵人物。

中加兩國關係惡化，源於加方應美國要求拘捕中國科企華為太子女孟晚舟，其後中方拘捕加國前外交官康明凱與公民斯派佛，並以刺探國家秘密罪正式起訴二人。中加交惡除令雙方在貿易談判和新冠疫苗研發合作方面碰壁，亦引發兩國在外交及人權問題上互相指摘。以下是中加外交風波的重要時序：

● 中加交惡時序表

2018年12月1日：孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時被拘留。

2018年12月10日：加拿大前外交官康明凱和商人斯派佛被指竊取中國機密，在華遭拘留。

2019年3月6日：中國海關總署撤銷大部分加拿大農產品出口商運送芥花籽往中國的許可證。

2019年5月16日：康明凱和斯派佛正式被中方拘捕。

2019年6月25日：中國暫停進口加拿大豬肉產品。

2020年6月19日：康明凱和斯派佛因涉嫌為境外刺探國家秘密，在中國被正式起訴。

2020年8月26日：加拿大國家研究委員會（NRC）稱已終止與中國企業康希諾生物合作研發新冠疫苗。

2020年9月18日：加拿大外長商鵬飛表示，因孟晚舟及兩名加國公民在華被捕事件，該國已放棄跟中國繼續自由貿易談判。

2021年2月1日：加拿大駐華大使館被揭曾訂製一批印有「武漢蝙蝠」設計圖樣的T恤，質疑辱華。

2021年2月15日：加拿大發起國際宣言，阻止部分國家任意拘留外國公民當成外交談判籌碼的行為，獲58國支持。

2021年2月22日：加拿大國會通過無約束力動議案，認定中國在新疆進行種族滅絕罪行。