妙齡女跟車搬家離奇跳車亡　警重啟調查

湖南長沙23歲女子車莎莎，近日使用內地搬運平台「貨拉拉」（香港稱「Lalamove」）搬家，乘搭客貨車時離奇跳車身亡，引起輿論關注。由於諸多疑團待解，當地警方周一（22日）晚再勘查現場，家屬質疑現場為何沒有煞車痕迹，並與相關公司展開第二次溝通。

在事發半個月後，公安民警周二晚再次勘查現場，長沙市公安局高新區分局政工室負責人表示，當地已成立專案組調查此事，警方正積極處理，將盡快公布調查結果。貨拉拉一名負責和媒體對接的工作人員表示，公司正配合警方調查取證的工作，正等待最終結果，並與家屬協商善後事宜；對於家屬質疑貨車內沒有錄音錄像設備，公司將持續提升安全監管措施。

死者母親已從鄉下趕到長沙，向傳媒表示「我女兒不可能無緣無故地去跳車」。除了涉事司機的多次偏航，事發時一些細節亦令家屬不解，包括車莎莎為何跳車後後腦先着地、現場為何沒有煞車痕迹等。至周二（23日）下午，家屬再度與貨拉拉當面溝通。

車莎莎於本月6日使用該平台的搬家貨運服務，乘搭客貨車時跳車身亡。家屬質疑其跳車原因，指乘車期間發生不為人知的事情，更透露涉事的周姓司機駕駛時曾多次偏離導航，但警方最後拘留他3天便將其釋放。貨拉拉曾在本月8日成立專項小組處理，翌日與死者家屬聯繫，其後與他們見面溝通善後事宜，但意見未能達成一致。