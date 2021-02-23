警破市內種植大麻案　市價逾5.2億元新台幣

台灣嘉義縣警方早前接獲線報，得悉當地不法分子在市內種植大麻。地檢署周一（22日）派員搜查19處排屋，共查獲1,648株大麻及約4公斤大麻花，市價超過5.2億元新台幣（約1.47億港元）。檢方周二（23日）依違反毒品危害防制條例，將周姓、李姓主犯移送法辦。該案是台灣史上最大宗的大麻製造案。

警方表示，去年11月接獲線報，34歲的周男種植大麻，採收大麻花製成大麻煙對外販售圖利。檢察官接報後成立專案指揮偵辦，周一與警方、刑事局等部門搜索查緝，陸續發現租屋契約等，在多處排屋查獲大麻活株、乾株、烘乾機、照明、抽風設備等相關證物。

經調查，周男等人分別在嘉義縣、市地區，選定剛新建完成的排屋，利用鄰居尚未入住的空窗期重金承租，再將室內窗戶、冷氣機安裝口等以木板封死，避免氣味外洩敗露。同時，訂製植物生長燈24小時照射、通風設備過濾排氣等方式，大規模進行室內種植。

警方又指，此次破獲的大麻植株數量，超過去年台中警方查獲的1,361株，是境內史上查獲之中最大宗的大麻製造案。目前鎖定一名負責承租房子、在逃的何姓共犯，並持續追查大麻流向，釐清是否還有涉案人。