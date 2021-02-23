駕車失控跌入水田　釀4死3傷三代人陰陽相隔

四川宜賓市江安縣周日（21日）晚發生交通意外，涉事一家到親戚家拜完年，男司機駕車離開時懷疑車輛不受控制，失事反側跌進旁邊水田內。車上一家3代人受困，經搶救後證實4人死亡及3人受傷，死者中包括兩名小孩。警方指若非汽車「翻肚」入水，可大大減低傷亡人數。

據説指，57歲死者楊安成與妻子帶着回鄉過年的大兒子夫婦、3名孫兒去位於大妙鎮的大姐家中拜年，其後由楊安成駕車載着上述人等離開。從村民家人的監控可見，事發時汽車在雙向兩車道、以較快的車速行駛，轉彎後開始偏右前行並突然以弧形般往左駛出公路，再幾乎旋轉80度以車尾下水墮進水田。該路面當時並無任何車輛。

有村民聲稱，當時聽到刹車聲及奇怪聲響因此出門查看，就發現車輛在一米多深的水田之中。多名附近的居民及途人前來營救，但車輛完全上下翻倒導致車門無法開啟，且因人手不足而力量不夠，雖遂有十多人將車輛翻過來把被困人士救出，惟營救時間花約8分鐘，遠超人類可在水中閉氣的極限時間。

目前3名傷者因溺水而肺部受到損傷需留院觀察，當中最小的一歲半傷者本身患有感冒，為安全起見已轉院作進一步治療。當地黨委、政府及村兩委協助處理後事，而公安局正調查事故原因。