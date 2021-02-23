台連續3天零確診　2劑疫苗接種相隔至少8周

台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周二（23日）表示，經專家審查同意，建議在英國牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗抵達當地後，疫苗兩劑接種時間必須相隔至少8周以上，其效力才會更高。另台灣周二沒有新增的確診個案，已連續3天「零確診」。

陳時中指，根據阿斯利康最新公布的研究結果，若第二劑接種延長至12周，可提升保護力到82.4%；而世界衞生組織（WHO）建議疫苗接種時間相隔8至12周，因此台灣當局修訂疫苗接種時間必須為相隔至少8周以上。陳時中強調，抗疫下半場關鍵是疫苗，今年包括疫苗取得和施打如何有效率進行，是台方目前努力的目標。

台灣的交通部周二表示，指揮中心已同意3月2日起，放寬交通工具與郵局營業區域內禁止飲食的限制，同時恢復高鐵自由座服務及取消台鐵城際列車站票數限制，並恢復雙鐵車站大廳場地租借服務。

另外，台中市一名大陸返台居家檢疫的郭姓商人，上月21日返台3天便違反居家檢疫7次，其中更駕駛Tesla電動車外出。市衞生局周二表示，已就郭男違反檢疫令的行為對其罰款100萬元新台幣（約28.2萬港元），並扣查其抵押的Tesla電動車。