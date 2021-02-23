Tesla成「電子陰陽眼」　官方稱或因灰塵影響傳感器

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）最近意外成為「電子陰陽眼」。福建廈門有司機近日在空無一人的隧道中駕駛期間，汽車居然感應到旁邊有一輛巴士，猶如靈異事件。內媒周日（21日）報道，中國的Tesla客服人員回覆稱，傳感器或因其汽車累積了灰塵而受影響，才會出現以上的錯誤資訊。

片中可見，車主方先生當時正在以每小時69公里的車速行駛，車中的顯示屏卻出現車輛右邊有巴士的識別圖像；但當鏡頭拍向巴士應在的位置時，巴士卻不存在，令在場人士都大呼「好恐怖」。方某表示，之前也同樣碰過類似事情，每次大概會持續10分鐘。影片瘋傳後竟有網民表示，該隧道前年才有巴士發生意外，令人感到毛骨悚然。

此外，內媒周二（23日）亦有報道，稱國外早前有司機在墓地駛過時，竟然感應到道路旁邊站有多人，尤其詭異。有網民就調侃說「你看不到不代表特斯拉看不見啊！」、「你以為你自己開車，其實後座都已經坐滿了」。

另有網民分析指出，可能是雷達偵測出現誤差，而各國都有發生類似事件，説明技術並未完善。Tesla之前在中國就有發生安全問題，並曾因充電問題與國家電網發生糾紛，因此產品引起用家關注。