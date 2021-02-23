內地高校3月正常開學　教育部嚴管校外補習班

北京國務院教育部周二（23日）公布，將安排內地高校在3月1日前後正常開學，各校應加強管理學生進出校園情況，安排學生錯峰返校。另外，就校外補習班收費昂貴、機構捲款潛逃等問題，教育部今年將加大治理力度、嚴肅查處，以減輕學生補習負擔和維護家長權益。

教育部周二在新聞發布會上，介紹2021年春季學期學校疫情防控和教育教學工作有關情況。基礎教育司司長呂玉剛表示，各中小學應強化學生功課管理，應多着重探究實踐，杜絕以內容重複的功課懲罰學生。教師應認真批改作業，不得要求家長代勞。

呂玉剛又指，教育部辦公廳近日已印發《關於加強中小學生手機管理工作的通知》，各校應認真按照「有限帶入校園、禁止帶入課堂」的要求，落實手機統一保管措施，並爭取家長和學生理解。希望廣大家長加強監督子女使用手機，形成家校協同。

另外，國務院辦公廳近日印發《關於加快推進鄉村人才振興的意見》，要求加快培養農業、農村各產業人才，包括推行「一村一名大學生培育計劃」；定期要求城市醫生、教師等到鄉村服務；科研人員定期到鄉村和涉農企業創新創業；以及派縣級以上潛力年輕幹部，到鄉鎮任職、掛職。