內地去年1936萬人納入低保　25萬孤兒納國家保障

國新辦周二（23日）在北京召開新聞發布會，介紹國有企業改革發展及去年內地的民政工作情況。民政部部長李紀恆表示，去年國內的基本民生保障水平穩步提升，25.4萬無人撫養的兒童首次納入國家保障。全國共有1,936萬貧困人口納入低保或特困供養範圍，保障貧困老年人、未成年人和重病重殘民眾脫貧。

李紀恆指出，去年在新冠疫情期間，廣泛動員慈善力量、社會組織參與防控，接收捐贈資金396.27億元（人民幣，下同，約482億港元）；受疫情影響增發生活補貼、價格補貼285億元（約347億港元），為9.3萬未參保失業人員發放一次過臨時救助金。

另外，基本民生保障水平穩步提升，城鄉低保4,426.8萬人，低保標準同比增長8.6%、11.7%。城鄉特困人員477.7萬人，基本生活標準同比增長9.2％、12.2％。殘疾人生活補貼和護理補貼分別惠及1,212.6萬人、1,473.8萬人。另截至2020年底，全國養老機構3.8萬個，同比增長10.4%，內地連續4年開展養老院服務質量建設行動，提升「老有所養」水平。

在企業改革方面，國資委主任郝鵬指，為做好國資國企改革發展工作，十分重要，今年將推動中央企業淨利潤，、利潤總額增速高於國民經濟增速，營業收入利潤率、研發投入強度、全員勞動生產率明顯提高，保持資產負債率的穩健可控。同時，要加快健全市場化經營機制，確保今年完成三年改革任務的70%以上。