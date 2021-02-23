內地湧現山寨銀行　「助人還款」騙債主服務費

內地一間名為「權行普惠」的公司，其分行自2019年下半旬起出現遍布各地城市。公司負責人聲稱有央企背景，主要幫人討債，至今已有數千人受惠。惟有內媒調查發現，該間裝潢與銀行相似的公司，竟沒有央企背景，收了客人「幫忙追債」的服務費後就沒有下文。貴州至少有20人受害，被騙多達400多萬元（約486.7萬港元）服務費。

據內媒引述「權行普惠」官方微信公眾號資料，該公司在2019年7月成立，截至去年中全國已有近370間分公司，遍布廣東、貴州、浙江、福建等，其分行公司的名稱、裝潢均與正規銀行相似。公司會對客戶介紹「五年計劃」，即5年內幫助2,000家中小企業解決債務，及幫助100萬名客戶追債，實現上千億營業額。

但內媒記者調查發現，多名委託追債的債主至今未能收到借款。貴州一名張姓苦主數年前借70萬元（85.1萬港元）予王某，去年委託貴陽的分行幫忙，他先後與指定的第三方公司簽約，並將債權轉讓對方管理。協議訂明，公司會分3年償清債務，不過張男需先支付服務費，佔總債務的3成，即21萬元（約25.5萬港元），而公司方亦會將一個相同價值的物業，過戶張男作為擔保。

不過，張男繳納服務費後，兩間公司都沒有抵押物業，只是兌現首四期共7萬多元（約8.52萬港元）的債務，之後便再沒有還債。內媒記者到「權行普惠」總部，亦發現所在地大門深鎖、無人應門，致電對方亦聲稱沒有這間公司，其企業結構亦如層壓式銷售，想加盟只需付錢就可以。而公司註冊地的金融辦則指，早已驅逐「權行普惠」，並警告民眾要小心所謂解債服務。目前警方表示已接獲及處理案件當中。