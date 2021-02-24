實名認證防不勝防　無阻未成年玩家沉溺戲海

內地為防止未成年玩家沉迷線上遊戲，以免對心智出現負面影響，不少遊戲商都使用實名認證、人臉識別等方式，從而改善問題。惟內媒周二（23日）報道，記者實測發現各方式都有漏洞，無法阻止未成年玩家花大量時間在戲海之中。

實名認證本來可謂把關的一環，透過玩家填寫自己的真實姓名及身份證號碼，通過驗證後才能進入遊玩，但事實上，部分遊戲隨便填寫虛構名字和身份證資訊後就可通過。另外，網上也有大量的實名資訊，甚至連小學生都知道可透過此方法通過驗證，是「公開的秘密」。有網民曾經反映經常碰到疑似未成年玩家，稱「在農曆新年玩遊戲時經常能碰到小學生，聽聲音就能判斷，奶聲奶氣的」。

有遊戲商更推出人臉識別功能，若申請者的驗證未被通過或遭拒絕，都一律會被納入防沉迷管理。然而，有記者了解到有遊戲只需人臉識別一次即可，以後再不會在提示，有些遊戲彈出「拒絕認證」後，至本年的農曆新年假期就沒有再彈出窗口。有專家稱，防止未成年沉迷遊戲需要多方合作，社會各界應履行對他們的監護守護責任。