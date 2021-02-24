移民管理局6項新措施　方便長者辦出入境證件

國家移民管理局為加強和改進長者出入境管理服務工作，解決他們運用智能資訊技術遇到的困難，決定從今年4月1日起，實施6項便利長者辦理出入境證件的新措施，為他們提供更周全、貼心和便捷的出入境服務，包括建立「綠色通道」等。

相關措施主要包括建立長者辦理證件的「綠色通道」，設置針對長者等需協助人士的櫃台，減少他們等候時間，亦可不經網上預約直接到出入境辦證大廳櫃台辦理。當局亦加強出入境辦證大廳自助設備人工引導服務，為長者提供諮詢、指引等服務，協助他們使用自助設備；同時簡化長者辦證照片收集流程，60歲或以上人士申辦普通護照、往來港澳通行證或往來台灣通行證，可直接重複使用5年內曾辦理的出入境證件照片或居民身份證照片，毋須在現場重新拍照或提供照片。

另外，出入境辦證大廳又提供多種證件費繳納方式，包括現金、銀行卡、手機支付等；並改善長者網上辦證體驗，升級改造出入境政務服務平台，增加親友代辦等適合長者的功能，改善操作介面，增設大字體、大按鈕頁面等。最後，亦開通政務服務平台證件速遞服務，移民局互聯網政務服務平台通過網站、應用程式、第三方平台等，為長者等寄送證件。