阿叔隨地吐痰吐正年輕人　互毆稱正當防衞惹爭議

隨地吐痰向來不是文明行為，廣東省廣州市就發生一宗意外「射飛劍」到別人身上的事故。內媒周二（23日）報道，學生黃某在騎單車期間，不慎遭同向前行的長者唐某吐了口水。由於唐某拒絕道歉，雙方現時口角繼而動武。二人鬧上法庭後各執一詞，但均指自己出手屬正當防衞，掀起社會熱烈討論。

事發在前年12月，當時騎車前往做兼職的19歲黃某，被旁邊的60多歲唐某吐了口水在身上，認為自己被羞辱的黃某將單車攔在他的面前，要求他向自己道歉。由於對方不答允，黃某將口水擦到唐某身上，之後二人開始互吐口水，再發生肢體衝突。二人其後由法醫鑑定臉部有傷，唐某的左下肢至左股骨有粉碎性骨折，屬輕傷一級；黃某左手被咬至皮膚破損，屬輕微傷。

公訴機關本來以故意傷害罪向黃某提訴，但因得到監控片段佐證，且證人小黃表示，看到唐某先打黃某臉部兩下，而前者的左腳屈折在單車下、右腳自然架在單車上，與對方拉扯時腿部力氣不夠摔倒，整個過程中沒有用腳踢唐某。

最後，荔灣區法院依證人供詞，得出唐某受傷並非因黃某毆打所致，兩者沒有直接關係。而重要的是，黃某掙脫了唐某撕咬以後，已立即停止毆打行為，沒有對他造成重大傷害，在正當防衞上沒有超出必要限度，因此判黃某的正當防衞成立。法院審後除同意機關撤回對黃某的起訴，同時也駁回唐某的附帶民事訴訟的起訴。