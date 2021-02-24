內地增12宗確診　研究指疫情初期武漢以外死亡率沒增加

內地周三（24日）公布新增12宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。內地至今累計89,864人確診，4,636人病亡。中國疾控中心與英國牛津大學周二（23日）在國際醫學期刊《英國醫學期刊》發表研究成果，顯示於去年內地疫情爆發初期，湖北武漢以外其他地區的整體死亡率未增加，而除肺炎外的死亡數目下降，則與封城措施有密切關係。

該研究分析了2020年1月1日至3月31日期間中國官方死亡登記數據，將武漢市和中國其他地區進行分析，發現武漢市該段期間總死亡率比正常預期高56%，主要原因是肺炎死亡人數增加了8倍，其中大多數與新冠病毒有關。除肺炎外，其他疾病的死亡人數也有所增加，包括心血管疾病增加29%、糖尿病增加83%。

與往年同期死亡數相比，武漢的超額死亡人數（即比預期平均水平多出數字）接近6,000人（包括4,573人死於肺炎），當中死亡風險以中心城區高於非中心城區，70歲以上長者高於年輕人，男性高於女性。而除武漢市以外，湖北以外地區的實際死亡率低於預期值，原因是其他疾病或交通事故所致的死亡數目下降，這與封城密切相關。

報告又披露，在武漢市有約1,400宗由多類慢性疾病引發的超額死亡，而根據對病人死亡的地點分析，在醫院外死亡的人數顯著增加，反映在疫情期間醫療資源匱乏或民眾不願就醫，可能是導致各類慢性病死亡風險增加的重要因素。