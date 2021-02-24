涉黑幫尋仇　男子上門連開7槍殺人後投案

台灣台南市安平區近日頻傳仇殺案，一名蔡姓男子早前涉嫌當街追斬殺害一名王姓男子後，周二（23日）深夜手持雙槍，向一名陳姓男子連開7槍，導致對方身中多槍，送院搶救後不治身亡。蔡男事後向警方投案，承認持槍射殺陳男。台媒稱，事件涉及黑幫尋仇，陳男是黑幫老大，與蔡男早有錢財糾紛。

警方調查發現，疑犯蔡秉逸周二持槍進入屋內，疑一早鎖定53歲男子陳建文，直接向對方射擊多槍，陳男流血不止，當場失去生命迹象。屋內另有兩人未受波及，隨即報警求助。蔡男事後將手槍扔在地上逃逸，與同伴開車離開現場，再到警局自首。

警方指，此事與上周二（16日）的街頭追斬案有關，案中的王男疑參加毒品性愛派對後，遇警方巡查，隨即逃離現場，詎料被多名仇家發現。雙方爆發衝突，王男不敵乘電單車逃離，被對方追上並斬死。蔡男是其中一名在逃涉案人員，台媒指陳男得悉王男被殺害後，帶同多人到蔡男家中打砸、恐嚇洩憤，引來蔡男不滿，才會槍殺對方。

警方就街頭追斬案逮獲3名涉案者，一名曾姓男子隨後亦偕律師到警局投案，承認曾開車衝撞死者王男，目前被送至拘留所。台媒表示，陳男是王男的老大，蔡男疑以調虎離山之計，先請曾男投案引開警方的注意力後，晚間再槍殺陳男。