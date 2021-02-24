美媒：新冠病毒或前年9月在華傳播　11月現首批病例

美國《華爾街日報》周二（23日）引述世界衞生組織人員表示，中國政府確認湖北省武漢在2019年12月出現174宗新冠肺炎確診病例，足以說明輕度、無症狀或其他未被發現的病例數要比之前認為的多，意味中國在一個月之前可能已出現首批病例，甚至更早時已有傳播。

世衞專家早前到中國調查新冠病毒起源，展開為期4周搜證工作，發現174宗病例中很多宗與最初被認為是疫情源頭的華南海鮮市場沒有已知聯繫。專家組成員表示，中國政府未向專家組提供這些病例和更早潛在病例的原始數據。

世衞調查人員表示，中方檢查前年12月的13個病毒基因序列後，發現與華南海鮮市場有關病例存在相似序列，但跟市場無關的病例略有不同。專家組的荷蘭病毒學家科普曼斯（Marion Koopmans）說，兩組病毒可能在11月中旬至12月初開始分化，或表明早在當年9月就已爆發感染。

科普曼斯說，新冠肺炎有機會在11月下旬的某個時候或不久前傳給人類，但那時生病的人少，無法引起注意，直到武漢大規模爆疫。團隊中的澳洲微生物學家德懷爾（Dominic Dwyer）表示，2019年12月肯定還有更多人們不知道或未辨認的病例。