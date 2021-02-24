中國人壽女員工舉報分公司經理　造假騙佣金

黑龍江一名自稱任職中國人壽16年的張姓女員工近日在網上發片，實名舉報分公司經理涉嫌造假貪污，藉此完成業務指標、套取獎金，並獲職務晉升。張女稱前年也曾向當地監管機構舉報，惟負責調查的官員去年6月透過電話回覆調查結果，指無法鑑定問題。中國人壽回覆內媒查詢時表示，正調查及了解事件。

張女舉報稱，中國人壽嫩江分公司經理孫小剛「長險短做」騙保，向客戶承諾高額利息，欺騙他們投保，第二年再安排統一退保。而孫某藉此收取保費1,000多萬元（人民幣，下同，約1,200萬港元），套取各項佣金、獎勵、業績獎金累計200多萬元（約240萬港元）。張女稱，孫小剛每月都讓偽造客戶簽字，用保單號冒領客戶的回贈禮品，參加公司旅遊、答謝宴請等活動，又透過虛開發票、製造假營業執照、假帳戶報銷套錢。

張女又表示，嫩江分公司存在虛增員工的問題，公司在內部系統竊取客戶身份證等個人資料辦理虛假入職，10多年來平均每年虛假增聘200多人。公司同時偽造客戶簽字，用身份證給其他人做經濟擔保，再私開銀行帳戶，將虛報人手所得的佣金、各類津貼、獎勵套現，透過上述行為每年套取公司獎金、績效和隊伍建設費數百萬元。

張女引述負責調查的兩名嫩江縣監管局官員稱，當局已查證長保短做、欺騙客戶投保、套取佣金和獎勵等問題屬實，而涉事客戶已全部獲補償並願意不追究。另孫被指虛報費用，他解釋是用來請講師和員工加班吃飯。至於張女舉報嫩江分公司存在虛假增聘人手問題，嫩江縣監管局表示不在他們職權範圍。資料顯示，中國人壽嫩江分公司和孫小剛於前年12月曾因虛報費用，分別被黑河銀保監分局罰款10萬元（約12萬港元）。