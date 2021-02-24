台立法院擬啟動修憲　陸國台辦揚言反擊

台灣的立法院新會期將啟動「修憲工程」，軍方近日在巴士海峽、東沙等地舉行多場軍演等，衝擊兩岸關係。大陸國台辦周三（24日）在北京舉行例行新聞發布會，發言人馬曉光表示高度關注有關動向，堅決反對台灣「修憲謀獨」，斥此舉嚴重破壞兩岸關係和平發展，威脅台海穩定，損害兩岸民眾根本利益，將採取一切必要措施堅決反擊。

另有記者問及，台灣自周一（22日）開始在巴士海峽、東部外海、東沙等區域舉行多場軍事演習。馬曉光指摘民進黨當局是造成當前兩岸關係複雜嚴峻的原因，加劇對抗，做法不明智，不自量力。至於新任陸委會主委邱太正提及「九二共識」，馬曉光表示，如果台灣承認「九二共識」的歷史事實，雙方交往將不存在障礙。

台灣早前曾提出發展「新南向政策」，推動台商從大陸轉移投資往東南亞。馬曉光認為，上述政策是為政治目的服務，違反經濟法規，只會對台灣經濟和台企台商造成損害。另有關新冠疫苗方面，馬曉光強調，在大陸生活、工作或學習的台灣民眾，可在當地接種疫苗；強調身處境外的民眾是否可接種大陸疫苗，障礙不在陸方。

另有美媒周二（23日）報道，史丹福大學國際問題學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）引述解放軍將領指，隨着中國大陸軍力不斷增強，美國協助台灣抵擋入侵的能力變得脆弱，北京當局很可能計劃在一、兩年內武統台灣；但有些西方分析師則認為，解放軍可能要花5年或以上時間才能達到這目標。梅惠琳估計，陸方正等待出兵時機，例如美國派高官訪台或繼續對台售武，建議美國應加強台灣與國際社會接軌。