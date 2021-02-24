台鐵殺警案被告原判無罪　二審改判囚17年

台灣嘉義鐵路警員李承翰前年7月3日處理逃票個案時，被患有思覺失調的鄭姓男子刺死，惟鄭男一審時因疾病獲判無罪，引起爭議。檢察官上訴至二審後，台灣高等法院台南分院周三（24日）上午審結，認定鄭男犯案時辨識違法的能力降低，依殺人、妨害公務等罪改判囚17年，服刑後須強制監護5年，案件可上訴。

嘉義地方法院一審法官去年4月認為，鄭男在案發時思覺失調症急性發作、出現被害妄想症，判處他無罪並下令強制就醫5年，准以50萬元新台幣（約14萬港元）交保後停止羈押，引起各界譁然。鄭男在一審宣判後交不出保釋金，去年5月初全案上訴移送台南分院，法官認為鄭男所犯的是殺人重罪，有高度逃亡可能，且有明顯精神症狀，有再犯及危害公眾安全之虞，因此裁定羈押。

據檢警調查，鄭男在2010年有就診紀錄，醫生診斷他患有思覺失調，但2017年以後已無就診紀錄。案發當天，鄭男從台南無票搭車北上，在嘉義火車站被列車長要求補票或下車時，鄭男妄想有人要害他，語無倫次，精神狀態極度不穩，隨即持刀刺殺前來處理的李承翰。一審時進行的精神鑑定指，鄭男犯案時處於急性發病狀態，法官認為已達因精神障礙而不能辨識行為違法的程度，因此判他無罪。

全案上訴後，二審法官再委託醫生進行精神鑑定，結論指鄭男沒有反社會人格，但行動時有思覺失調症急性發作、辨識能力降低，但如他有規律服藥，或可避免今次案件發生，有必要接受監護治療。死者母親張秀珍獲悉二審判決後，表示勉強可以接受，至少比判無罪還能給兒子、早前鬱鬱而終的丈夫及社會一個交代，因為犯人判了刑至少不能再危害社會。