系統推算新冠疫情2025年結束　內地情況或下月好轉

甘肅省蘭州大學西部生態安全省部共建協同創新中心，研發全球首個新冠疫情全球預測系統，自去年5月運行以來，已完成對全球190多個國家新增確診病例的預測。據該系統最新的預測，全球疫情要到2025年才能基本結束。

該個免費開放給全球採用的系統，實時引入各國的最新數據，綜合考慮當地的溫度、濕度、防控措施等，預測未來每日、每月、兩個季度及突發疫情新增確診病例，每10天更新一次。去年6月北京新發地市場爆發疫情時，該系統預測累計確診310人，較實際累計確診335人僅低了7.5%。系統另於去年11月預測美國於12月單月新增確診病例約678萬宗，較實際的658萬僅高3.04%。

系統最新對未來5年疫情發展趨勢的預測顯示，假如今年1月全球70%的人口接種疫苗，且疫苗長期有效，到2025年全球疫情才能基本結束。蘭州大學西部生態安全省部共建協同創新中心主任黃建平表示，疫情不可能很快結束，即使有了疫苗，疫情也會長時間存在，所以抗疫將是一個長期任務；控制疫情的最佳方案，是積極有效的隔離措施和及時普遍的疫苗接種。

另外，中國工程院院士張伯禮周二（23日）受訪時表示，內地已連續多日無新增本地病例，整體形勢較樂觀。他又指，3月初是疫情向好的轉捩點，防控疫情常態化，有序復工復學；估計到年底，民眾生活能很大程度地恢復至疫情前的狀態。