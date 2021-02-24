江啟臣柯文哲論壇同台對談　強調民生議題不分黨派

台灣台北市長、民眾黨主席柯文哲周三（24日）出席國民黨「願景台灣2030」論壇，與國民黨主席江啟臣同台對談，廣受關注。被問到2022年地方選舉有無可能合作，江啟臣指論壇跟地選不同，不能一概而論，政黨在議題上的討論和合作無關選舉。柯文哲則表示，若討論民生議題，不分黨派的活動他都可以參加。

「願景台灣2030」第二場論壇的議題聚焦在居住正義、低薪等社會議題。對於相關政治問題，柯文哲指離選舉還早，民生議題還是要拿出來討論，現在台灣的選舉風向3個月就換來換去。被指邀請柯文哲出席是為了墊高自己，江啟臣笑稱不需要；談到2022地方選舉有無可能與民眾黨合作，他稱同台不代表合作，國民黨願跟其他在野黨在議題上尋找合作可能性，但不強求，而選舉最後還是回歸實力原則。

江啟臣又表示，希望論壇能邀請各個在野黨一起來參加，因為這些社會議題是人民所關心的，執政黨有執政黨的政策，在野黨要發揮強而有力的監督和制衡，若能藉由討論交換意見，甚至達到共識的話，對於監督執政黨的政策落實也會有幫助。他指，這也是人民所樂見，國民黨作為最大在野黨，有責任邀請所有在野黨共同討論大家關心的政策。

江啟臣與柯文哲在論壇上沒有太多互動，開場拍照時未站在一起，中間隔着台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美；論壇主持人、國民黨副秘書長柯志恩則以「江委員」、「柯市長」稱呼二人，淡化兩黨主席的意味濃厚。二人談到居住正義問題時，柯文哲點名江啟臣，要求在立法院要解決空屋稅、囤房稅等問題；江則指相關討論屬整體稅制改革，應公平合理。柯文哲在論壇結束前半小時，因另有行程先行離席，離去前主動與江啟臣握手致意。