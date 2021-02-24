貨拉拉與跳車女遺屬達共識　承諾7大措施改進平台

內地搬運平台「貨拉拉」（香港稱「Lalamove」）因有一名湖南長沙女子車拉拉使用平台的搬家貨運服務，期間離奇跳車致死而引起外界關注，並由警方成立專案小組調查。內媒周三（24日）報道，平台已與死者家屬達成協商，做出賠償並承諾作全面整改，以提高對乘客安全保障。

貨拉拉官方表示，已經得到車拉拉家屬的諒解，並會向他們賠償，但金額則不便透露。此外，因家屬提到平台存在安全問題，平台亦在公告中承認3大缺失，包括：存在「安全預警缺失」，在事發當時未有察覺異常，隔天才由警方那邊得知事件；「產品安全不完善」方面，在貨車上的錄音存在缺陷；而公司跟進事件進度緩慢，也導致死者家屬有進一步的困擾。

對此，貨拉拉表示會落實至少7項改善措施，包括升級安全事件處理流程、跟車途中強制全程錄音、加強車上安全功能、擴大安全車載設備部署、針對逾期未完成訂單發出預警和及時跟進、識別對路徑偏航，長時間停留等異常狀況、收緊司機加入制度並加強警企合作。公司領導層將帶頭成立安全整改小組，翻查訂單流程，推進整改進度。

另一方面，被捕周姓男司機的父親周二（22日）首度開腔，稱與兒子並無住在一起，但指對方為人老實、脾氣好。另有前房東亦指，被捕司機給人印象是個老實人，並透露他已經買了房，曾經開過食店當過廚師。