華商務部冀與美方推動經貿　重回合作軌道

中國商務部周三（24日）在國務院新聞辦公室發布會上稱，中國是美國的第一大貿易夥伴，雙方應重新建立各種對話機制，在相互尊重、平等互利下合作，避免誤解誤判。中方下階段期待與美國加強溝通，增進了解，聚焦合作，管控分歧，推動雙邊經貿關係重回合作軌道。

商務部部長王文濤在會上提到，今年中國外貿形勢嚴峻複雜，將繼續擴大開放外貿外資；積極培育跨境電商、市場採購等外貿新模式；並會推動建設農村商業體系，銜接脫貧攻堅與鄉村振興，助力農民增收。談到中歐合作時指，他表示雙方的合作遠大於競爭，《中歐投資協定》談判去年底如期完成，雙方按既定程序力爭早日簽訂；中方願意與歐方共同推動經貿、綠色和數字等領域合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

商務部副部長王受文則指到，中國和澳洲的經貿關係具良好基礎，但澳洲國內有一些人污名化中澳經貿關係，損害雙邊經貿合作氣氛。中方希望澳方能夠多做有利於增加信任與合作、符合兩國全面戰略夥伴關係精神的事情，推動雙邊經貿關係健康穩定發展。

另外，國務院國有資產監督管理委員會秘書長彭華崗周二（23日）在記者會上表示，2021年國有資產整合的重點要加大對國防軍工、能源資源糧食供應、骨幹網絡、新型基礎設施等領域的投入。有分析指，內地自提出「十四五」規劃]來看，加強練兵備戰、加快武器裝備現代化等已經成為軍工重點，不排除今年的軍工產業會超出預期內容。