中國航天發射今年或突破40次　天問一號列重點任務

中國航天科技集團有限公司周三（24日）在北京召開《中國航天科技活動藍皮書（2020年）》發布會。會上公布中國在去年展開39次航天發射，發射89個航天器，發射航天器總質量再創新高，達103.06噸，較上一年度增長29.3%，發射次數和發射載荷質量均位居世界第二。另預計，今年航天科技集團全年發射次數有望首次突破40次。

據《藍皮書》統計，2020年全球共實施114次發射任務，追平1991年以來的發射紀錄，發射航天器共計1,277個，創下歷史新高；反映世界主要航天國家高度重視航天戰略地位，推進相關戰略部署。

中國航天科技集團研製的長征系列運載火箭，去年共34次發射任務，發射82個航天器，佔中國發射總數量的92.1%、發射總質量的99.2%，發射次數位居世界宇航企業第一。當中包括，北斗三號全球衞星導航系統建成開通、天問一號火星探測器成功發射、嫦娥五號任務圓滿成功等備受關注的重大任務。

《藍皮書》指，內地今年有多個重大的航天任務，包括天問一號抵達火星，實施中國首次火星「繞、着、巡」探測，探測器自去年7月23日成功發射以來，已在軌飛行215天，距離地球2.12億公里。另載人航天太空站工程進入關鍵技術驗證和建造階段，其中長征五號B遙二火箭發射太空站核心艙任務，擬於今年春季在中國文昌航天發射場執行，2021年與2022年，國內載人航天工程將預計實施包括太空站核心艙、實驗艙、載人飛船和貨運飛船在內的11次發射任務。