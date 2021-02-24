國藥武漢研究所疫苗保護率達72%　上市申請獲受理

國藥集團中國生物武漢生物製品研究所周三（24日）公布，其研發的新型冠狀病毒滅活疫苗第三期中期臨床試驗數據顯示，疫苗保護效力為72%，周日（21日）已正式向國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理。

通報指，疫苗由去年7月起，在阿聯酋等多個國家開展第三期臨床試驗，中期分析數據結果顯示，滅活疫苗接種後安全性良好，兩針接種後，接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.06%，疫苗保護效力為72.51%，數據結果達到世界衞組織及國家藥監局的標準要求。

如武漢研究所所的疫苗順利獲批，將是國藥集團獲批的第二款新冠疫苗。而另一款國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的疫苗，已在去年12月30日獲批附條件上市，中期分析結果顯示保護效力為79.34%。而國藥集團正在研發的新冠重組蛋白疫苗，亦即將進入臨床試驗階段。

另外，中國企業康希諾生物同日亦宣布旗下腺病毒載體新冠疫苗的附條件上市申請也獲得受理。目前，國內第三個獲批附條件上市的新冠疫苗或將由中國生物武漢所的滅活疫苗和康希諾生物的腺病毒載體疫苗之間產生。