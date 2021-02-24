廣州地鐵22號線將南延　與深圳對接

廣州周三（24日）舉行《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，推進全球重要交通樞紐建設情況發布會。會上，廣州市規劃和自然資源局黨組成員、副局長姜莉透露，廣州地鐵22號線將延伸至深圳，這也是官方首次確認該路線的南延走向。

據內地傳媒周三報道，廣州地鐵22號線正在建設之中，截至1月底，全線土建工程已完成57%，18.2公里的先通段（番禺廣場—陳頭崗）將力爭在今年開通。22號線定位是時速160公里的「地下高鐵」，實現從廣州市中心城區20分鐘到達廣州南沙區。

有關草案顯示，廣州地鐵22號線未來或南延至慶盛站、蕉門、南沙客運港，跨海而過連接東莞，經東莞濱海灣站繼續東延至深圳沙井站，與深圳地鐵18號線對接，可達高鐵光明城站，實現廣深「牽手」，同時讓南沙兌現灣區幾何中心的區位價值，有利推動實現人才流通和產業協作互補。

另外，國務院近日發布「國家綜合立體交通網規劃綱要」，加快建設交通強國，2035年交通實體線網總規模要達到70萬公里，其中鐵路規模要達到20萬公里，包括5.6萬公里的高鐵，規劃期為2021至2035年。