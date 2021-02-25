外賣員送錯地址　女戶主照吃後家門遭潑油漆

家住遼寧大連市的張女士周三（24日）向內媒投訴，指她周二（23日）因吃了一份被送錯的外賣後，負責送餐的外賣平台「餓了麼」外賣員曾上門索取，溝通不果後，其家門便遭人潑油漆。由於她懷疑是外賣員惡意報復，遂報警求助。餓了麼事後回應，指公司正調查事件，將在5天內反饋調查進展，並配合警方調查取證。

事發於周二中午，張女士因骨折受傷，在家中休息時，突然有一份「鮮肉甜」和「香菇白湯」的外賣送到她家，總價約33元人民幣（約40港元）。她與男友均沒點外賣，查看外賣單時，發現是外賣員錯把2號樓的食物送到1號樓處，於是與外賣的「主人」夏女士聯繫，夏則表示，她會與外賣員溝通。

約24分鐘後，夏女士回電表示，外賣員已自行付款，把新一份外賣送給她，原來的外賣可以送給張，張便把外賣吃掉。未料約1小時後，外賣員突然上門索取外賣，張只好表示夏已把外賣送給她，並欲致電夏證明，惟未能接通。張便要求外賣員自行找夏溝通，並關上大門。再過半小時後，她便發現大門被潑油漆。

由於張女士所住的大廈並無安裝閉路電視，她只好報警求助，又向「餓了麽」投訴。事後，她曾致電夏女士溝通，對方出於安全考慮，不願接受內媒採訪。