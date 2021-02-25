台醫院現命案　6旬翁頸纏內褲亡疑遭毆死

嘉義地檢署不排除陳屍病房的張男遭他殺。（中時電子報圖片）

台灣嘉義縣某醫院周一（22日）發生命案，一名67歲的張姓病患被發現陳屍病床旁、滿臉鮮血，頸部遭一條男性內褲勒住。檢警周三（24日）表示，死者的致命傷為肋骨斷裂、肺臟破裂造成氣血胸，不排除有他殺嫌疑，懷疑是遭人毆打致死，正深入釐清調查中。

初步調查，張男在農曆新年前入住醫院，同病房的41歲男子因情緒問題住院。周一深夜11時許，洪姓護理師查房時驚見張男倒在病床旁，臉部朝下趴着滿是鮮血，頸部則被內褲勒住，意識陷入昏迷。經急救後，張在周二（23日）凌晨3時15分不治。同病房的男子則坐在一旁，衣服沾有血漬。

警方調查，同病房的男子於案發時發現洪女查房，一度還作勢攻擊，因情緒激動被注射鎮靜劑。據檢方調查，死者頭部左側有大面積瘀傷，疑撞牆所致，胸椎斷裂、多根肋骨斷裂，肺臟破裂出血。至於頸部勒痕並非致命傷，研判致命傷為氣血胸造成。

據了解，死者有抑鬱症病史，同病房男子與死者並無宿怨，目前將待其清醒後將進一步訊問，以釐清案發經過，全案正由檢警深入調查中。