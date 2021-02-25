網約車司機威脅加價被拒　駛離目的地10公里趕乘客落車

內地網約車的安全問題向來備受關注，廣東省一名女大生近日乘搭某平台的順風車時，遭司機惡意加價，更出言恐嚇若不從則將她帶到服務區過夜。她在行車期間使用應用程式的報警功能，惟警方僅回覆建議她與平台解決。結果，經平台、司機及女大生三方通話後，司機將她在距離目的地的10公里處趕落車。

當事人周日（21日）搭嘀嗒順風車油梅州返回佛山，期間司機突然提高加收50元(人民幣，下同，約60港元），或以同等價錢請他吃飯，恐嚇她拒絕的話就讓其在服務區過夜兩晚。女事主表示報警後司機也不怕，繼續駕駛。由於司機得知其地址，她生怕司機事後上門，因此搬家並購買許多辣椒水及防狼噴霧；另一方面，她得知該程86元（約103港元）車費會算進司機戶口，因此她既恐懼又氣憤。

平台翌日與女事主聯繫，告知司機違反平台公約，已經將其帳號永久封禁，會陸續向她退回車費。近日有另一網約車平台的車上錄音設備存在缺陷，有內媒周三（24日）向嘀嗒平台查詢有關問題，對方回覆順風車上均配備全程錄音裝置，平台亦可追查乘客的行程。