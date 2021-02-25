美國準中情局局長視中國為勁敵　揚言抗華是要務之一

美國前副國務卿伯恩斯（William Burns）獲總統拜登提名為中央情報局（CIA）局長，他周三（24日）出席參議院情報委員會的提名聽證會時表示，他把與中國競爭以及抗衡其「敵對、掠奪性的」領導階層，視為美國國安的關鍵。

伯恩斯在聽證會上，列舉「人民、夥伴關係、中國、科技」作為自己上任後的4項優先要務，並說：「在未來的日子裡，勝過中國將是我國國安的關鍵。」他還形容，中國是「奉行威權主義的勁敵」，正在強化本身竊取知識產權、壓迫人民、延伸勢力範圍、在美國境內建立影響力的能力。而「一個敵對、掠奪性的中國領導階層，對我國構成最大的地緣政治考驗。」在回應提問時，伯恩斯表示，如果他是美國的大學校長，他會提議關閉校內的孔子學院。

伯恩斯亦表示，來自俄羅斯、北韓、伊朗等地的「熟悉」威脅仍在；他也提到，氣候變遷、全球健康議題、網路威脅構成巨大風險。

64歲的伯恩斯是資深外交人員，曾服務於民主黨與共和黨政府；他在2011至2014年間，在時任總統奧巴馬任內任職副國務卿。過去伯恩斯曾5度通過參議院任命聽證，赴任駐約旦、俄羅斯大使和國務院3個高層職位；外界預料，他這次也將順利過關成為美國中情局局長。

伯恩斯在聽證會上強調他的反華立場，但早前有網媒質疑他「親中」。《Daily Caller》的報道指，伯恩斯任職美國智庫卡內基國際和平基金會（CEIP)主席，在他任內CEIP與中國關係密切，曾經邀請一名中國政協加入CEIP的理事會，CEIP也曾收取該政協和一個親中的香港基金會合共多達200萬美元（約1,560萬港元）的捐款。