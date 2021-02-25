保存生育力男女待遇不同　內地研究為凍卵應用修法

按內地現行法規，單身女性禁止利用凍卵技術輔助生育，但男性卻無論是否已婚均可申請保存精液。去年全國兩會舉行期間，多名全國政協委員提交了有關容許未婚女性透過凍卵保存生育力的提案。國家衞健委近日在官網上公開回覆表示，正研究制訂卵子冷凍技術規範和相關標準，以科學客觀方式審慎推進凍卵技術的臨床應用。

衛健委表示，目前內地不容許單身女性凍卵主要有三方面的考慮。首先，使用卵子冷凍技術相對男性冷凍精液，存在較大健康隱患。前者是有創性操作，在取卵和卵子凍存、解凍、移植過程中均存在風險。另35歲以上高齡孕產婦發生妊娠期合併症、併發症以及出生缺陷的風險明顯增加，凍卵或進一步延後女性生育年齡，不利於保障女性和後代健康。

其次，利用凍卵技術以延遲生育，在學術界依然存在較大爭議。美國和歐洲學術組織曾明確提出，商業化推廣該技術可能會給晚育女性帶來虛假希望。另有國外研究表明，凍卵技術的成功率會隨女性年齡增加而下降。最後，將輔助生殖技術作為商品提供給健康群眾，無可避免地促使技術濫用，並對社會造成不良影響。

衞健委表示，為進一步加強輔助生殖技術管理，防範應用風險，目前已啟動《輔助生殖技術管理條例》起草工作，將廣泛聽取醫學、倫理學、法學、社會學、管理學等領域專家學者的意見和建議。下一步將積極推進條例制訂工作，一方面以需求為導向，規範有關技術的應用，滿足群眾需求；另一方面，要加大對該技術服務市場各類違法違規行為的懲處力度，以保障群眾權益和社會利益。