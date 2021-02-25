美海軍驅逐艦通過台灣海峽　解放軍批刻意破壞地區和平

美國太平洋艦隊公布，海軍神盾驅逐艦卡迪斯沃巴號於周三（24日）通過台灣海峽，美軍稱此舉是要表明美國致力於建造一個自由、開放的印太地區，將繼續在該地區飛行及航行。

中國解放軍東部戰區發言人張春暉周四（25日）回應，東部戰區海空兵力對卡迪斯沃巴號穿航台灣海峽全程跟踪監視。他批評，美艦此舉人為製造台海風險因素，刻意破壞地區和平穩定，中方對此表示堅決反對，並指戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。台灣的國防部則指，台軍對美艦航行台海情況全程掌握，台周邊海空域狀況均正常。

據悉，今次是本月美國太平洋艦隊第二次公布驅逐艦通過台灣海峽消息，上一次是本月4日，美軍稱美國海軍神盾驅逐艦麥凱恩號當日通過台灣海峽，是總統拜登上任後首次。當日中國外交部發言人汪文斌回應，中方密切關注並全程掌握美艦航行台灣海峽的情況，將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

對於美軍近期在中國周邊活動頻繁等情況，中國國防部發言人吳謙此前在例行記者會上回應，中國的態度清晰明確，一是反對、二是不怕，呼籲應推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。