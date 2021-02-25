冤獄8年　台船長被控走私毒品　重審改判無罪

台灣屏東2009年東港運毒案，船主林進龍、船長陳火盛原被判囚18年，在冤獄平反協會協助下，林進龍去年獲判無罪。陳火盛歷經2,966天服刑，周四（25日）再審結果出爐，同樣獲判無罪。陳火盛走出法庭時，特別感謝司法還他清白。

2009年5月台商林金群與謝龍宗在菲律賓購買6公斤海洛英磚，藏在3台裝有DVD播放機的紙箱內，佯稱機器故障，轉交給正好在菲國漁港卸貨的「得利10號」船長陳火盛，委託他帶回東港，再交給其舊相識林進龍帶回台灣修理。待漁船回到東港，林進龍叫兒子到港口取紙箱並聯繫中間人「阿鳳」取貨，阿鳳則叫丈夫謝龍宗駕車前往林宅取貨，被埋伏警員逮捕。

檢方依運輸一級毒品重罪起訴林進龍、陳火盛等4人，林金群則因滯菲遭通緝，2015年被遣返回台受審。2012年林進龍、陳火盛各被判18年，林進龍直接逃亡，2017年獲冤獄平反協會協助，2020年2月獲最高法院判處無罪。陳火盛2012年入獄服刑，2020年10月獲准再審，同樣翻案成功，總計服刑2,966天。

林進龍、陳火盛兩人成功翻案，關鍵在林金群2015年返台受審時，向檢方坦承當年陷害林、陳2人。高雄高分院2020年10月裁准陳火盛再審理由指出，林金群指陳火盛全程不知道紙箱藏毒，加上林進龍已獲判無罪，合議庭認為陳火盛一案有必要重啟釐清，准予再審。