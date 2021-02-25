快手證實前副總裁趙丹陽　去年9月涉受賄被捕

內地短片平台快手本月初在香港上市。近日有消息指快手前副總裁、社區內容研究院負責人趙丹陽涉嫌受賄，在離職之後於去年9月被逮捕。內媒周四（25日）報道，快手已證實事件。

報道指出，快手早於去年11月透過內部郵件通報，指趙丹陽去年9月被逮捕。通報指，趙丹陽時任下屬李磊、徐娟也因長期惡意騙取公司財產，數額較大，涉嫌犯罪而被警方逮捕和刑事拘留。同時，趙丹陽被捕後不久，快手原內容評級部、武漢中心負責人也因收受多個供應商賄賂，數額較大而被警方帶走。

一名快手前員工表示，趙丹陽任職的「快手社區內容研究院」，整個部門只有他一個人，他對外的職位則是副總裁。快手的整個內容審核評級系統由趙丹陽負責搭建，是極其重要的任務，用來抵抗競爭對手安全入侵的防禦系統；審核評級系統則主要承擔對內容進行分級、審核的作用，對不同的用戶打不同的標籤，依據算法對內容進行分發。

內媒指，趙丹陽2015年2月加入快手，此前曾於影音平台優酷擔任副總編輯、內容管理總監等職位。他早在被捕一年多前已經離開快手，此次被捕屬「秋後問斬」。

內地互聯網企業近期大力反腐，滴滴、美團、百度、騰訊、京東等互聯網企業均通報過內部反腐案件。多家互聯網巨頭內部已經設有專職反腐部門，其中騰訊本月初公布2019年第4季度以來的反腐情況，發現逾60宗違規案件，逾100人被解僱、40多人涉嫌犯罪，被移送公安機關處理，37間外部企業被列入永不合作清單。