人權報告稱新疆5年25萬人遭判刑　平均刑期增加

國際社會近期頻頻針對新疆問題表態，指摘中國對新疆維吾爾穆斯林進行「種族滅絕」，國際人權組織人權觀察周三（24日）發表報告稱，中國自2016年《反恐怖主義法》生效後，針對新疆維吾爾人和其他穆斯林的判刑案件激增，5年來新疆已有25萬人被判刑，平均刑期亦有增加，他們的罪名模糊，有人因向海外親戚匯款、販賣香煙及宗教信仰而被定罪。

報告引述中國官方統計數據顯示，2017年以來，新疆被判刑人數急增。新疆法院2017年對逾9.9萬人判刑，2018年獲刑人數上升至超過13.3萬人。2019年數據尚未公布，但預計與前兩年持平。

報告分析，中國官方數據顯示被判處長期徒刑的人數急增。在2017年之前，被判處5年以上有期徒刑的人數約佔總量的10.8%，2017年佔比急劇增至87%。同時，「新疆受害者數據庫」數據顯示，有312人在中國反恐行動擴大化中被量刑，平均刑期長達12.5年，尚不包括被判處無期徒刑的6人。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭周三在聯合國人權理事會會議上表示，英國、美國和歐盟等濫用人權理事會平台，編造和散布關於新疆、西藏和香港等的謊言，對中國進行惡意誣衊、無端指摘，干涉中國內政，中方表示強烈反對和堅決拒絕，說這種違背公理和良知的做法，已經引起中國人民強烈憤慨，強調以此抹黑中國形象、破壞中國穩定和阻遏中國發展進程的圖謀絕不可能得逞，只會充分暴露它們利用人權進行政治操弄。