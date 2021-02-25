拜登任內首次　美軍試射洲際導彈懾華

中美軍事關係緊張之際，美國繼續測試核力量，應對中國試驗陸基中程反導攔截技術。美軍周二（23日）試射一枚沒有搭載核彈頭的民兵3型洲際彈道導彈，驗證美國核威懾力量是安全、可靠及有效，能夠阻嚇21世紀的威脅，並使盟友感到安心。

美國空軍全球打擊司令部周三（24日）表示，太平洋時間周二晚上11時49分，該枚搭載一個測試用重返大氣層載具的洲際彈道導彈，從加州范登堡空軍基地發射升空；重返大氣層載具飛越6,759公里後，抵達太平洋中部馬紹爾群島瓜加林環礁。軍方表示，測試驗證導彈的準確性及可靠性，確保核威懾力量繼續是安全及有效。

美軍指國防部、能源部及戰略司令部都會收集今次測試的數據，應於繼續發展核武力量的評估；測試展示導彈的作戰能力、戰備狀態及可靠性，確保美國能夠維持一個強大、可靠的核威懾力量，而這是美國國家安全、盟國及夥伴安全的關鍵要素。

中國國防部本月4日公布成功試驗陸基中程反導攔截技術後，美國海軍一艘俄亥俄級戰略核潛艇本月9日在大西洋，試射一枚沒有核彈頭的三叉戟2型D5潛射導彈。連同今次在內，美國拜登政府自上月20日上台後，已經先後首次測試海基及陸基核威懾力量。

美國核力量由三大部分組成，即地面發射的民兵3型洲際彈道導彈、潛艇發射的三叉戟2型D5潛射導彈、戰略轟炸機投放的核彈，代表陸基、海基及空基的「三位一體」核打擊力。