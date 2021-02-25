台海巡署擬建航空分署機隊　應對大陸軍機

大陸解放軍軍機頻頻飛入台灣空域，外界解讀為打消耗戰。台媒周四（25日）報道，台灣的海巡署年初計劃成立「航空分署」機隊，預計花約250億元（新台幣，下同，約70億港元）採購20架飛機，應對解放軍軍機的「灰色地帶衝突」或「準軍事行動」，惟計劃案遭多個部門反對。

「航空分署」機隊預計包括12架定翼機，分別是4架C130大力士型運輸機與8架比奇公司（Beechcraft）King Air 350ER飛機；另外8架則為旋翼機，暫未定何款機型。機隊將執行24小時空中巡邏，範圍包括台灣周邊海空域、南海太平島、東沙及東部太平洋外海。

計劃案年初送往台行政院進行跨部門討論時，交通部與內政部空勤總隊均反對。交通部認為海巡機隊若長時間巡邏，會增加民航局飛航管制空中管制人員的工作負擔與壓力；空勤總隊則認為，空勤總隊各型直升機都屬於陸基型直升機，並不符合海上起降規範，難以配合海巡偵蒐及救援工作。行政院人事與主計總處則以看不到有實質的效益而反對。

支持計劃案的監察院審計部認為，海巡「航空分署」可協助執行海空監偵等準軍事任務，並節省國防預算。截至去年9月初，空軍出動2,197架次戰機應對大陸軍機，已耗資255億元（約72億港元），投資海巡署250億元來建構空中巡邏力量，長遠投資成本效益可觀。