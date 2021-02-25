鳳凰衛視地震換人　內媒指孫玉勝任常務副總裁　為取代劉長樂鋪路

總部位於香港的鳳凰衛視近日傳出人事大地震，內地傳媒《財新網》引述鳳凰衛視內部通告指，央視副台長孫玉勝已獲任命為鳳凰衛視常務副總裁，其工作向行政總裁負責。報道稱，此舉或為孫未來出任行政總裁鋪路。目前，鳳凰衛視董事會主席及行政總裁仍由始創人劉長樂擔任。

報道指，該份「重要人事任命」內部通告仍由劉長樂簽發，日期是2月24日；通告指，孫玉勝出任常務副總裁後，將負責鳳凰衛視節目的企劃、風格、內容及製作，協調各頻道管理等工作。惟報道又引述消息人士稱，孫玉勝此次出任常務副總裁只屬過渡安排，未來有望出任行政總裁一職。

據報道，該份通告已發送給鳳凰衛視香港總部各部門、鳳凰衛視深圳管理總部、鳳凰新媒體、鳳凰周刊等21個相關部門。

資料顯示，現年60歲的孫玉勝是吉林敦化人，1984年畢業於吉林大學經濟學系，同年進入中央電視台工作，歷任新聞採訪部副主任、主任，新聞評論部主任，新聞中心副主任等職務。1997年時，他參與策劃72小時大型直播「香港回歸特別報道」，期間為駐香港總部節目負責人，翌年2月升任新聞節目中心主任，2000年副總編，分管央視國際，2005年起擔任央視副台長、高級編輯，後兼任中央廣播電視總台編務會議成員。