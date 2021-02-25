郵政總局公布《郵件快件包裝管理辦法》　下月12日起實施

國家郵政總局規範了郵件和速遞包裹的包裝。

國家郵政總局周四（25日）公布《郵件快件包裝管理辦法》（下稱《辦法》），要求寄遞企業注意節約環保，優先採用可重複使用、易回收利用的包裝物，並禁止使用不可分解的塑膠袋等一次性塑膠製品，同時禁止過度包裝。《辦法》將於下月12日起實施。

《辦法》分為總則、包裝選用、包裝操作、監督管理、法律責任、附則6章，共計47條。其中在包裝選用方面，《辦法》規定寄遞企業應當按規定，使用環保材料對郵件速遞進行包裝，優先採用可重複使用、易回收利用的包裝物，並優化包裝，減少包裝物的使用，同時積極回收利用包裝物等；同時要求寄遞企業選用合適的包裝箱，優先使用寬度較小的膠帶，並優化包裝，加強結構性設計，減少使用填充材料等。

在包裝操作方面，《辦法》要求寄遞企業應當按環保節約的原則，根據郵件速遞的內容物，合理進行包裝操作，防止過度包裝，不得過多纏繞膠帶，盡量減少包裝層數、空隙率和填充物等。《辦法》亦鼓勵寄遞企業對回收後外形完好、質量達標的包裝箱、填充材料等包裝物進行再利用。

《辦法》強調，寄遞企業使用的包裝物如不符合國家規定要求，郵政管理部門應責令寄遞企業停止使用。郵政管理部門亦要依法記錄寄遞企業包裝違法失信行為，並納入郵政業信用管理。