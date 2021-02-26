衞星圖揭中國於菲律賓美濟礁建設施　疑發展軍事基地

南海局勢緊張之際，多間主要英語媒體最近報道美國一間科技公司關於南海局勢動態的報告。報告指，近月來中國一直在距菲律賓巴拉望島只有100多海里的美濟礁上修建軍事設施，可能正在把它變成軍事基地。

該間名為Simularity的科技公司在上周二（16日）公布《南海快速警報報告》，指衞星圖片分析顯示，美濟礁上7個地點從2020年5月7日到2021年2月4日間發生了明顯變化。其中包括一個在去年12月初開始建造的圓形的建築基礎，而在5月該處還是一片空地；島礁上另外一處修建了新的雷達罩；還有一個地方在去年10月至11月出現了新的建築結構。今年的衞星圖片還顯示美濟礁上一些地點的建築結構被拆除。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴通巴卡爾博士（Jay Batongbacal）在美媒最近的報道中稱，早在去年10月中國就在美濟礁建好了新的雷達設施。他認為，新建築設施表明中國有長期打算。他又向告訴菲律賓媒體指，中國人正增設觀察設備，顯然是雷達，在島礁上已經有很多雷達；增設新雷達說明中國在加強人工島的功能，表明中國真正的意圖是把這些人工島變成「全面的軍事基地」。

《菲律賓星報》曾在2016年1月報道，中國在美濟礁建設潛艇停靠港。中國和菲律賓圍繞美濟礁存在主權爭議，菲律賓認為美濟礁在其專屬經濟區內。越南也稱對美濟礁擁有主權。