美眾院外委會通過決議案　譴責中港政府侵犯港人自由

美國民主黨籍眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）上周四（18日）提出的2項決議案，首項是譴責中國政府及港府持續侵犯香港人民自由與權利，另一項則重申尊崇民主、人權與法治對美國外交的重要性，全部於周四（25日）獲得通過。惟此類決議案僅表達國會立場，對政府無約束力。

決議案列出多項針對中國及香港政府的指控，包括去年通過並實施《港區國安法》，或違反香港《基本法》；對12名偷渡越境的港人判處有期徒刑，並威脅吊銷該案2名代理律師執照；取消多名民主派人士立法會參選資格；以涉嫌違反國安法為由起訴並通緝6名海外港人；對參與反修例風波人士判刑；拘捕逾50名民主派人士。

決議案重申美國眾議院對港人的支持，鼓勵美國總統、國務卿及財政部長與盟國合作，對香港形勢作出回應，包括為港人提供保護，支持有意在國際法庭上指控中國政府違反「中英聯合聲明」的人士。決議案呼籲行政部門持續制裁中港官員，鼓勵盟國督促聯合國關注香港人權情況並進行報告。

另外，外交委員會同日亦通過法案，防止中國靠2022冬奧進行大外宣洗白形象。法案呼籲國務卿應在賽事前確保美國選手了解主辦國人權問題，另外亦要求國務卿，在資料中告知選手可能面臨哪些隱私或安全風險，以及該如何自保，避免淪為外國情報收集目標。