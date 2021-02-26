台主管36分鐘狂罵17次　下屬提告被判敗訴

台灣高雄一名公司女主管2018年9月與下屬小芳（化名）起爭執，她在36分鐘內辱罵小芳多達17次，內容包含「臭俗仔」、「他X的」等粗語，遭小芳告上法院。主管表示，小芳平時工作表現不佳，常在實驗流程上擅作主張，造成公司多次召開品質管理會議，她動怒之下才罵人。法院認為，當時公司內沒有其他人，不構成公然侮辱，且主管非無端謾罵，周四（25日）判小芳敗訴。

判決書指出，小芳遭主管在公司實驗室內飆罵粗話，她不堪被公然侮辱，一狀告上法院。不過該主管指，平時公司實驗都會上鎖，有門禁管制，當天室內只有她與小芳。該主管在庭上續指，當天小芳屢次在她忙碌時頻頻發問，才會針對工作上的事情與對方溝通，「我並不是針對她，是要表達對她的行為感到憤怒，是情緒性發言，並非惡意侮辱」。法院一審判主管無罪，二審時法院認為，主管當天雖然辱罵小芳多次，但當時實驗室沒有人，不構成「公然」侮辱。

此外，法官表示，小芳已經不是公司新人，小芳也承認看錯會議紀錄而招來主管斥責的事實，可見該主管並非無端謾罵，而是出於不滿對方的工作效率及態度所做出的發洩，因此駁回上訴，判主管無罪、小芳敗訴。