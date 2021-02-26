「錯換人生28年」男子姚策　遭多個籌款平台列入黑名單

內地男子姚策去年因肝癌需換肝做手術，意外揭發出生時被醫院誤將其與另一男嬰對調，外界形容為「錯換人生28年」。近日有網友質疑稱，按規定，個人只能在一個公益平台籌款，但姚策在不同平台發起7、8輪籌款。目前，籌款平台水滴籌、輕鬆籌已將姚策列入黑名單。

內媒周四（25日）報道，針對募捐相關質疑，姚策周二（23日）在其抖音賬號發布一封感謝信，回應稱對於捐款情況，「我無法一一核實，但是存在問題的，我會退還平台，由平台核實，這個大家都放心，跑不掉的。」姚策表示，網友的私人捐款，「只要你用自己的私人賬號聯繫我，附上截圖，我一定會退。」

報道引述水滴籌公關部一名工作人員指，經公益組織及其他籌款平台反饋，姚策在水滴籌籌款，並全部用於醫療用途，也出示相關醫療票據。但隨後，他還在輕鬆籌等其他平台和公益組織申請救助。經過個人大病求助互聯網服務平台自律辦公室牽頭，各家平台及公益組織調查核實後，共同將姚策納入失信籌款人。同日，輕鬆籌一名工作人員亦表示，他們已經將姚策列入失信籌款人黑名單，原因是「過度籌款，資產公示與實際情況不一致」。