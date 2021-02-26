英報告：中國軍事擴張　全球軍事支出去年創新高

英國智庫國際戰略研究所周四（25日）發表報告指，雖然受到新冠肺炎影響，以及隨之而來的經濟下行，全球軍事開支去年仍創新高，達到1.8萬億美元（14.04萬億港元），比前一年高出3.9%，部分原因是中國擴張軍事實力；而美國依舊是軍事支出最多的國家，達7,380億美元（5.76萬億港元），佔全球開支40%。

國際戰略研究所公布名為《軍力平衡》的年度報告，美國是全球軍事支出最多的國家，佔整體數字40%；中國的開支則達到1,933億美元（1.5萬億港元），佔全球支出10.6%。報告亦重點提到，中國為應對南海等問題，近年擴張軍事實力和增加海軍艦隊數目，而中方的軍費亦帶動亞洲整體開支上升，佔亞洲25%，但增長率稍微低於2019年，因為部分國家調整國防預算，將資金用於救災和經濟刺激措施。

報告又說，自從俄羅斯在2014年吞併克里米亞，北約成員國開始增加軍事支出，去年的增長率達2%，但直至2024年，大部分成員國的國防開支未達到該國國內生產總值（GDP）2%。