立院開議專案報告　蘇貞昌指新冠疫苗第一季抵台

台灣的立法院第3會期周五（26日）早上開議，行政院長蘇貞昌就新冠疫苗採購和整備，以及百億養豬產業基金發表專案報告。報告提到，受惠於世界衞生組織（WHO）的新冠疫苗保障機制（COVAX），疫苗相信會最先在本年第一季抵台，政府同時會實施多元外購及境內研發的雙軌制。另外，針對含瘦肉精的美國豬肉（又稱萊豬），未來4年投放130億元新台幣（約36億港元）推行「養豬產業全面轉型升級計劃」。

報告指，目前已經確定可獲得國外疫苗約2,000萬劑，分別得到約476萬劑COVAX疫苗、英國牛津大學及阿斯利康(AstraZeneca)研發的1,000萬劑疫苗及美國藥廠莫德納的505萬劑疫苗，後兩者會在本年第2季陸續供應，另與美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生物科技公司BioNTech分別洽商，合共約500萬劑疫苗將有待簽約。

有立委質問蘇貞昌，指牛津大學及阿斯利康研發的疫苗遭台灣醫護人員質疑有太多副作用，是否願意帶頭注射。蘇表示願意，但前提是要按先後順序接種，並稱醫護施打與否都會尊重其意願。衞福部長陳時中表示，政府會製作疫苗地圖，在資訊系統中涵蓋疫苗各分布及可施打數量。

另一方面，早在1月底核定的養豬產業計劃中，政府將從8大工作項目提升產業，包括輔助養出場現代化轉型、增加豬隻死亡保費、增加豬肉產品檢測量能，鼓勵業者使用台灣的豬肉、加強對外銷售，讓豬肉出口增加達20%以上等等。