環評師數月內涉濫造千份報告　生態環境廳依法嚴查

山東省青島市一間環境影響評估公司有一名靳姓環評工程師，早前被揭發在4個月內制63本報告書及1,541本報告表，引起該省生態環境廳高度關注。內媒周五（26日）報道，生態環境廳督促相關部門對涉事單位及人員展開調查，並需全面覆查當中已報批的505份文件。

涉事的山東錦華環保科技公司的環評師靳海燕，是所屬公司的唯一一名環評師，且是所有項目的編制主持人及主要編制人員。有環保組織近日從環評平台數據分析系統發現，當事人負責項目的數量冠絕全國，甚至比排名第2的高出接近一倍。當中，涉事公司的項目遍布全國25個省、直轄市及自治區。

靳海燕去年9月與公司簽訂勞動合同，期間在環境影響評價信用平台上多次變更註冊信息，最後在上周六（20日）以「調離從業單位」為由，注銷自己的有關消息。

對此，生態環境部新聞發言人劉友賓表示，已注意到上述情況；經與全國環評審批系統數據比對，該單位填報的環評文件大多數尚未報批，對其中已經完成編制並報批的環評文件，該部已經按照報告書100%的比例納入環評文件覆核。他又強調，當局堅決反對形式主義、重視文件質量問題、堅決打擊弄虛作假和粗製濫造行為。

省生態環境廳則表示對違法行為零容忍，會嚴格落實《環境影響評價法》，並對涉事建設單位、環評單位及編制人員依法依規處理，涉嫌犯罪者會移交至司法機關追究刑事責任。

另內媒同日報道，臨沂市行政審批服務局周二（23日）已對山東錦華環保科技及靳海燕分別進行環評失信記分處理，並指該公司上月向當局提交的建設項目環境影響報告表存在較大質量問題。據報此次是該市首宗環評編制單位及編制人員失信記分案例。