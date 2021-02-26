涉嫌受賄長達24年　重慶市前公安局長鄧恢林遭起訴

內地官媒周五（26日）報道，重慶市人民政府前黨組成員、副市長、市公安局前黨委書記、局長鄧恢林涉嫌受賄一案，已由國家監察委員會調查終結。經最高人民檢察院指定，河北保定市人民檢察院近日已向該市中級人民法院起訴。

檢察機關指控，鄧恢林利用擔任湖北省鄉鎮企業管理局計劃財務處副處長，湖北省經濟委員會辦公室主任，湖北省經濟委員會副主任，湖北省宜昌市政府副市長，宜昌市委常委、政法委書記、市公安局局長，湖北省公安廳副廳長，中央政法委反分裂指導協調室負責人、中央政法委辦公室主任，重慶市政府黨組成員、副市長、市公安局黨委書記、局長等職務的便利，以及職權地位形成的便利條件，為他人在企業經營、辦理特殊號段車牌、職務提拔調整等方面謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

翻查資料顯示，鄧恢林1996年3月起出任湖北省鄉鎮企業管理局計劃財務處副處長，歷任多項職務後，於去年6月受查，意味着鄧的受賄情節足足橫跨24年。

中紀委此前曾通報批評，鄧恢林違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請，又違規選拔任用幹部，大搞權色、權錢交易，甘於被「圍獵」，並在職務調整晉升、工程承攬、企業經營等方面，利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受巨額財物。