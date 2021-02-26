廣州將實施捐血新規　滿40次可免費乘搭公共交通

廣東廣州市政府近日公布最新《廣州市獻血管理規定》，市民捐「全血（捐贈的血液中包含所有的血液成分）」滿30次，或捐血次數滿40次，即可免費乘坐市內公共交通工具，優先推薦就業，優先保障子女入托、入學等。上述新規早前已正式通過，將於2021年5月1日起實施。

除上述措施外，市民捐「全血」滿10次、或捐血次數滿20次，即可免費遊覽市、區所屬公園、紀念館、博物館、科技館等。捐「全血」滿20次、或捐血次數滿30次，其到公立醫療機構可優先就診等。廣州市政府另會表揚和獎勵捐血成績突出的單位和個人。

另外，新規鼓勵適齡健康者每年至少捐1次血，同時放寬了捐血年齡限制。除原定提倡18周歲至55周歲的健康公民自願獻血外，若有60周歲以下人士符合健康檢查要求、曾多次捐血，並主動要求再次捐血時，亦可批准捐血。

資料顯示，內地目前規定每名市民捐全血每次須隔6個月，每次捐200cc至400cc。至於捐「成分血（只捐贈的血液中某種成分，例如血小板）」則限每兩星期一次，每年不多於24次。若已捐獻全血，則在3個月後方可捐成分血。